Baijiahao: Россия нанесла ответный удар на санкции Японии

Ответ Москвы на очередной пакет антироссийских санкций, принятый Японией, оказался не только весьма чувствительным для Токио, но и необычно быстрым. Японские власти получили плохие новости спустя всего 24 часа, после того, как Россия предупредила об ответных мерах.
О ситуации рассказывают аналитики китайского издания Baijiahao. Перевод материала на русский язык приводит информагентство «ПолитРоссия».
Как напоминают авторы, несколько дней назад правительство Японии объявило о новых санкциях против РФ. Под запрет попали поставки медицинского оборудования и роботов, а также радиоактивных материалов.
«Сразу после того как Япония объявила о новых санкциях, в РФ предупредили, что вскоре последует ответ», – говорится в статье.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил по поводу действий японской стороны, что Россия обязательно отреагирует на данную провокацию, исходя исключительно из соблюдения своих национальных интересов. Таким образом, добавил Песков, действия Токио неизбежно повлекут за собой ухудшение российско-японских отношений.
И возмездие России, отмечают авторы Baijiahao, действительно последовало, причем необычайно быстро.
«Россия, как и было обещано, нанесла ответный удар. Японский премьер-министр Фумио Кисида получил плохие новости спустя 24 часа после предупреждения», – указывают китайские эксперты.
Ответом России на санкции Японии стал отказ от ежегодных межправительственных консультаций по вопросу рыболовного промысла в районе Курильских островов.
Как сообщили по этому поводу в российском Министерстве иностранных дел, диалог по данному вопросу между Москвой и Токио стал невозможен из-за антироссийского политического курса руководства Японии.
Китайские эксперты убеждены, что этот болезненный удар стал возмездием Кабмину Японии за продолжение санкционного давления на РФ. Тем более, что и МИД РФ четко заявил, что если Япония хочет наладить нормальный диалог с Россией, ей следует проявлять к соседнему государству элементарное уважение.