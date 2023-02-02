Baijiahao: Россия нанесла ответный удар на санкции Японии

Китайские эксперты убеждены, что этот болезненный удар стал возмездием Кабмину Японии за продолжение санкционного давления на РФ. Тем более, что и МИД РФ четко заявил, что если Япония хочет наладить нормальный диалог с Россией, ей следует проявлять к соседнему государству элементарное уважение.