Рогов: добровольцы более чем из 40 стран готовы участвовать в СВО на стороне России

Добровольцы более чем из 40 государств хотят присоединиться к российской армии для противостояния на Украине. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он подчеркнул, что люди хотят участвовать в боевых действиях на стороне России ради общих интересов, сохранения идеалов и для «адекватного будущего для всего мира». Однако добровольцы сталкиваются с проблемами из-за логистики, что требует решения на государственном уровне, отметил Рогов.
«Я думаю, в ближайшем будущем этот вопрос сдвинется с места так, чтобы желающие могли через определенные структуры, посольства, неформальные связи не просто выходить на связь и потом искать иногда не то что неделями, месяцами, как попасть к нам, (а приехать)», — сказал он.
Напомним, ранее стало известно, что на территорию Запорожской области прибыли добровольцы из Турции, чтобы принять участие в спецоперации.