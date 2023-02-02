Рогов: добровольцы более чем из 40 стран готовы участвовать в СВО на стороне России

Он подчеркнул, что люди хотят участвовать в боевых действиях на стороне России ради общих интересов, сохранения идеалов и для «адекватного будущего для всего мира». Однако добровольцы сталкиваются с проблемами из-за логистики, что требует решения на государственном уровне, отметил Рогов.