В России приостановили оформление биометрических загранпаспортов

«Госзнак» уточнил, что приостановка вызвана с нехваткой микросхем, которые используются в биометрических паспортах. При этом спрос на документы с десятилетним сроком существенно вырос. В «Госзнаке» рассчитывают, что восстановить производство загранпаспортов удастся за месяц.