В России приостановили оформление биометрических загранпаспортов

В России временно остановили прием заявлений на оформление биометрических десятилетних загранпаспортов. Как сообщается на портале Госуслуг, мера введена со 2 февраля.
«Госзнак» уточнил, что приостановка вызвана с нехваткой микросхем, которые используются в биометрических паспортах. При этом спрос на документы с десятилетним сроком существенно вырос. В «Госзнаке» рассчитывают, что восстановить производство загранпаспортов удастся за месяц.
Если гражданин уже отправил заявление на получение нового паспорта, то на «Госуслугах» рекомендуют дождаться ответа от МВД и «действовать по инструкции».