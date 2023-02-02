Лавров рассказал, что не следит больше за саммитами Евросоюза из-за «самоедства»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что больше не следит за саммитами Евросоюза. Причиной такого решения он назвал «самоедство» объединения.
В интервью РИА Новости глава внешнеполитического ведомства отметил, что считает саммиты ЕС бесполезными, поскольку стороны, принимающие важные решения, уже объявлены. Ими стали участники НАТО, утверждает он.
«Я перестал следить за саммитами Евросоюза», — поделился Лавров.
Ранее в СМИ появилась информация, что Евросоюз может одобрить десятый пакет санкций против России уже в феврале. Сейчас вопрос ограничительных мер активно обсуждается государствами объединения.