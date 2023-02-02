Инвестиционный советник Розинов спрогнозировал курс доллара в феврале

Рубль может немного ослабнуть в феврале, но резкого роста иностранных валют ожидать не стоит, передает РИАМО мнение инвестиционного советника «Открытие Инвестиции» Станислава Розинова.
Эксперт напомнил, что на фоне окончания налогового периода предложение валюты на рынке может сократиться. При этом в феврале будет восстанавливаться объем импорта, в связи с чем импортеры будут покупать больше валюты. Все это может немного ослабить рубль, но несущественно.
Курс доллара в первой половине февраля составит не более 70-75 рублей. К концу текущего месяца курс рубля может снова укрепиться.