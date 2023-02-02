Инвестиционный советник Розинов спрогнозировал курс доллара в феврале

Эксперт напомнил, что на фоне окончания налогового периода предложение валюты на рынке может сократиться. При этом в феврале будет восстанавливаться объем импорта, в связи с чем импортеры будут покупать больше валюты. Все это может немного ослабить рубль, но несущественно.

