«Хайп, базар, потеха». Зачем Матвиенко хочет скрыть от россиян данные госзакупок

В начале марта прошлого года, спустя меньше двух недель после начала спецоперации, в кабмине предложили скрыть некоторые госзакупки, убрав информацию о них из публичного доступа – решение обсуждалось в рамках плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики РФ в условиях санкций. При этом речь шла не об «оборонных» заказах, которые и без того конфиденциальны.