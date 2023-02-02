«Хайп, базар, потеха». Зачем Матвиенко хочет скрыть от россиян данные госзакупок

Накануне спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко предложила наложить мораторий на закон о прозрачности госзакупок до конца СВО: норма, предусматривающая контрактную систему, якобы задерживает «освоение федеральных средств».
44-й федеральный закон был принят как антикоррупционный, чтобы сделать систему государственных закупок более видимой – данными сайта госзакупок регулярно пользуются журналисты, рассказывающие о растратах, а в Госдуме с помощью сервиса контролировали расходы региональных чиновников.
Эксперты опасаются, что если предложение Матвиенко будет принято, то коррупционные схемы станут еще более масштабными в критически важный для страны момент, что может сказаться на спецоперации и благополучии ее участников.
«Машина освоения»
Матвиенко констатирует, что закон «подавался как борьба с коррупцией, наведение порядка», но те, кто «нечистоплотно себя вел» и отдавал подряды своим или лоббируемым компаниям, и в рамках действующего законодательства «находили пути». При этом добросовестные подрядчики страдают.
«Это, конечно, не отменяет контроля со стороны правоохранительных органов, но нельзя из-за теоретических подозрений останавливать всю машину освоения федеральных средств», – заявила Матвиенко.
Мораторий на 44-й закон, по задумке спикера Совфеда, поможет «быстро осваивать средства» и даст регионам возможность в ускоренном режиме принимать решения о строительстве инфраструктурных и социальных объектов.
В период военных операций по всему миру ширится воровство бюджета, считает журналист Сталина Гуревич. Аргументы спикера СФ об «освоении бюджета» она считает своего рода искренностью.
«Ну… Зато честно. <…> Порулить машиной освоения федеральных средств – очередь стоит. Вон сейчас сколько вкусных госзаказов, особенно в оборонке, зачем нам федеральный закон на них?» – иронизирует Гуревич в Telegram.
Инициатива идет в русле «герметизации системы» и отмены даже символической отчетности перед населением за расходование бюджетных средств, уверен журналист Павел Пряников. Он напоминает, что перед предложением Матвиенко была отмена декларации о доходах депутатов.
Была и будет
Как ни странно, мнение политологов об инициативе спикера Совфеда неоднозначное. В отмене закона о госзакупках действительно есть заинтересованные, но это не «поголовно чиновники», а лоббисты в госструктурах и крупный бизнес, считает политолог Сергей Старовойтов. Для рядового главы муниципалитета или регионального министра действующий закон – «единственное спасение от обвинения в коррупции».
«Да, все страдают от демпинга и низкого качества, но лучше так, чем доказывать следователям отсутствие аффилированности с поставщиком. Но то, что систему госзакупок нужно менять, признают все участники рынка», – отмечает Старовойтов в Telegram.
44-й закон не обеспечивает на государственных тендерах победу лучшего игрока с наиболее оптимальным предложением и исключение из конкурса недобросовестных поставщиков, отмечает политический обозреватель Андрей Гусий. Случайные компании, которые никем не лоббируются, не получают контракты на крупное инфраструктурное или социальное строительство просто за счет лучшего предложения.
«История таких примеров не знает. Валентина Матвиенко – не права в одном – не на время спецоперации, а совсем его надо отменять. И со сроками спецоперации это решение никак не связано, просто пора его на свалку», – поделился Гусий в Telegram.
Закон о госзакупках усложнил работу госорганов и научил обходить ограничения, но не принес пользы в контексте борьбы с коррупцией, соглашается политолог Павел Данилин.
«Повторю главное – демонстративная антикоррупционная работа никакой на самом деле антикоррупционной составляющей в себе не несет. Это все хайп, базар, потеха», – пишет Данилин в Telegram.
Правительство не определилось
В Министерстве финансов РФ ответили на предложение спикера Совфеда не менее откровенно: закон о госзакупках «не задерживает освоение средств» и позволяет заключать контракты в самые сжатые сроки. Судя по всему, мораторий отменяется, так и не начавшись - но это не точно.
В начале марта прошлого года, спустя меньше двух недель после начала спецоперации, в кабмине предложили скрыть некоторые госзакупки, убрав информацию о них из публичного доступа – решение обсуждалось в рамках плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики РФ в условиях санкций. При этом речь шла не об «оборонных» заказах, которые и без того конфиденциальны.
Целью было «упрощение принятия необходимых решений по закупкам» – фактически тот же самый мотив озвучила и Матвиенко. Кроме того, в правительстве рассматривалось расширение возможности для закупок у единственного поставщика – такая мера уже применялась во время пандемии в отношении контрактов на медицинские товары.
Пока неизвестно, к чему приведут попытки перестроить систему государственных закупок, но факт остается фактом – прозрачность бюджетных трат и отчетность перед населением оказались «под прицелом».
Ранее сообщалось о намерении властей скрыть декларации о доходах депутатов и сенаторов. Подробнее о причинах, связи данной меры с СВО и «режущим глаз» богатством парламентариев – в нашей статье.