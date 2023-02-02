Пожилая петербурженка скончалась после падения на обледеневшем тротуаре в Выборгском районе

Петербуржцы регулярно травмируются из-за недобросовестной работы коммунальных служб. Только за четыре дня от падений пострадали 17 человек. Гибель людей из-за халатности лиц, ответственных за уборку улиц от снега и льда, перестала быть редкостью. О комфорте горожан и внешнем облике Северной столицы местные власти во главе с губернатором Александром Бегловым не удосужились позаботиться даже в праздники.