Жителей Петербурга предупредили о надвигающихся снегопадах

Санкт-Петербург в ближайшие дни будет засыпать снегом, заявил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.
Колесов утверждает, что погоду в городе на Неве определит циклон, который и принесет осадки в ближайшие дни. Синоптик обратил внимание, что снежный покров в Северной столице уже местами достигает 9-13 сантиметров, он продолжит накапливаться в течение недели. Столбики термометров в Санкт-Петербурге, по словам Колесова, иногда будут опускаться до –10 градусов.
Проблемы с уборкой снега в Северной столице ранее комментировал губернатор Александр Беглов. Он объяснил провал зимней уборочной кампании в Петербурге «сложными условиями», которые возникли из-за санкций Запада. Однако жизнь горожан, пробирающихся через сугробы, от этого легче не становится.