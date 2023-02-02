Жителей Петербурга предупредили о надвигающихся снегопадах

Колесов утверждает, что погоду в городе на Неве определит циклон, который и принесет осадки в ближайшие дни. Синоптик обратил внимание, что снежный покров в Северной столице уже местами достигает 9-13 сантиметров, он продолжит накапливаться в течение недели. Столбики термометров в Санкт-Петербурге, по словам Колесова, иногда будут опускаться до –10 градусов.