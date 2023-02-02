Суд в Москве выписал повестки Небензе, Лаврову и Конашенкову по делу о фейках про ВС РФ

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, постпред РФ в ООН Василий Небензя и представитель Минобороны Игорь Конашенков могут быть вызваны в суд на заседание по делу о фейках об армии.
Суд подтвердил данные о повестках, направленных Лаврову, Небензе и Конашенкову. Известно, что их как свидетелей потребовала вызвать представитель стороны защиты обвиняемого студента факультета кибернетики МГУ Иванова.
Напомним, молодого человека обвиняют в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России. Ему грозит до 10 лет заключения. В настоящий момент Иванов находится в следственном изоляторе.