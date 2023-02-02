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Суд в Москве выписал повестки Небензе, Лаврову и Конашенкову по делу о фейках про ВС РФ

Происшествия
Суд в Москве выписал повестки Небензе, Лаврову и Конашенкову по делу о фейках про ВС РФ

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, постпред РФ в ООН Василий Небензя и представитель Минобороны Игорь Конашенков могут быть вызваны в суд на заседание по делу о фейках об армии.

Суд подтвердил данные о повестках, направленных Лаврову, Небензе и Конашенкову. Известно, что их как свидетелей потребовала вызвать представитель стороны защиты обвиняемого студента факультета кибернетики МГУ Иванова.

Напомним, молодого человека обвиняют в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России. Ему грозит до 10 лет заключения. В настоящий момент Иванов находится в следственном изоляторе.

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