Глава МИД РФ Лавров: потуги Запада рассорить Москву с соседями в Азии завершились крахом

Государства Запада пытались внести разлад в отношения России и ее соседей. Впрочем, потуги недругов Москвы завершились крахом, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По мнению главы внешнеполитического ведомства, США и их европейские союзники заинтересованы в расширении своего влияния на страны Центральной Азии. Однако им придется отказаться от своей затеи, так как государства региона не собираются терять дружеские отношения с Москвой.
«Наши соседи, союзники, стратегические партнеры видят эти игры», — произнес Лавров в интервью «России-24» и РИА Новости.
Также министр озвучил наиболее приоритетную цель русофобской политики Запада. По его словам, недоброжелатели Москвы пытаются нанести РФ крупное поражение без возможности быстрого восстановления.