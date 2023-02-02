Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо призвал Правительство Украины прекратить мечтать о возвращении крымского полуострова.
Об этом он заявил в ходе разговора с корреспондентом РИА Новости. Киевскому режиму следует подумать, куда бежать, добавил он. Прежде власти Украины неоднократно указывали на свое намерение начать наступление на регион, напомнил Сальдо.
«Подобные заявления нам не стоит воспринимать серьезно», — с уверенностью добавил он.
Ранее Вашингтон подчеркнул, что планирует продолжать поставлять тяжелую технику украинской армии. Это ведет лишь к затягиванию противостояния, отвечали на эту инициативу в Кремле.