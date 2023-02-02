«Ключевой вопрос». Баранец рассказал, чем Россия будет бить ракеты НАТО

Соединенные Штаты готовятся предоставить Украине дальнобойное оружие. И если это произойдет, это станет пересечением одной из прочерченных Россией красных линий и может в итоге очень плохо закончится, потому что ВС РФ есть, чем ответить.
Об этом в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец, по словам которого у России есть средства для перехвата американских ракет большой дальности.
Ранее агентство Reuters сообщило, что в очередной пакет военной помощи на сумму 2,2 миллиарда долларов, который США готовятся передать Украине, будут включены дальнобойные ракеты.
По мнению Виктора Баранца, речь может идти о ракетах ATACMS радиус действия которых составляет 270-300 километров, ракетах PrSM дальностью в 500 километров и, возможно, о еще более дальнобойных ракетах для реактивных систем залпового огня HIMARS.
Именно для того, чтобы не «таскать» в зону боевых действий разные системы РСЗО Пентагон «приловчился» адаптировать для пусковых установок HIMARS разные ракеты, объяснил обозреватель.
Если подобные вооружения появятся у ВСУ, это создаст непосредственную угрозу не только четырем новым российским регионам, но и Крыму и ряду прифронтовых областей.
Понять, куда украинские войска смогут доставать ракетными ударами на территории РФ можно, просто приложив линейку к географической карте, подчеркивает Баранец.
Но и Россия, по его словам, обладает средствами защиты – это достаточно разнообразные и надежные системы противовоздушной и противоракетной обороны, которые позволят нейтрализовать исходящую от Украины серьезную угрозу.
«Это ставит перед нами очень серьезный вопрос усиления противовоздушной обороны. Это ключевой вопрос. Чем будем бить, есть ли у нас такие средства? Да, есть. У нас имеется целый набор средств ПВО – С-350, С-400, С-500. У нас есть "Панцири", у нас, в конце концов, есть "Буки", – напомнил Баранец. – Мы сейчас стахановскими темпами наращиваем систему ПВО в наиболее важных и уязвимых для ракет районах».
Но в любом случае, передача странами Запада Украине дальнобойных вооружений станет пересечением красной линии.
Этот шаг свидетельствует о том, что военный блок НАТО во главе с Соединенными Штатами намеренно провоцирует Россию на жесткий ответ. Но если они в конце концов добьются этого ответа, то сами об этом и пожалеют, предупреждает обозреватель «КП».
«В мире сегодня не существует систем ПВО и ПРО, на 100% гарантирующих уничтожение атакующих ракет. Сейчас модно говорить о красных линиях, а их у нас сейчас очень много. Чувствую, что Запад пытается взять нас на излом, попытаться дойти до той линии, когда Россия ответит. Они провоцируют – идет испытание наших нервов и военно-политической выдержки», – объяснил Баранец.
Но все это, по его словам, может закончится очень плохо. Потому что, если Россия начнет отвечать всерьез, это будет уже не специальная военная операция.