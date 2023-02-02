«Ключевой вопрос». Баранец рассказал, чем Россия будет бить ракеты НАТО

Этот шаг свидетельствует о том, что военный блок НАТО во главе с Соединенными Штатами намеренно провоцирует Россию на жесткий ответ. Но если они в конце концов добьются этого ответа, то сами об этом и пожалеют, предупреждает обозреватель «КП».