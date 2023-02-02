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«Ключевой вопрос». Баранец рассказал, чем Россия будет бить ракеты НАТО

Армия
«Ключевой вопрос». Баранец рассказал, чем Россия будет бить ракеты НАТО

Соединенные Штаты готовятся предоставить Украине дальнобойное оружие. И если это произойдет, это станет пересечением одной из прочерченных Россией красных линий и может в итоге очень плохо закончится, потому что ВС РФ есть, чем ответить.

Об этом в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец, по словам которого у России есть средства для перехвата американских ракет большой дальности.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в очередной пакет военной помощи на сумму 2,2 миллиарда долларов, который США готовятся передать Украине, будут включены дальнобойные ракеты.

По мнению Виктора Баранца, речь может идти о ракетах ATACMS радиус действия которых составляет 270-300 километров, ракетах PrSM дальностью в 500 километров и, возможно, о еще более дальнобойных ракетах для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Именно для того, чтобы не «таскать» в зону боевых действий разные системы РСЗО Пентагон «приловчился» адаптировать для пусковых установок HIMARS разные ракеты, объяснил обозреватель.

«Ключевой вопрос». Баранец рассказал, чем Россия будет бить ракеты НАТО

Если подобные вооружения появятся у ВСУ, это создаст непосредственную угрозу не только четырем новым российским регионам, но и Крыму и ряду прифронтовых областей.

Понять, куда украинские войска смогут доставать ракетными ударами на территории РФ можно, просто приложив линейку к географической карте, подчеркивает Баранец.

Но и Россия, по его словам, обладает средствами защиты – это достаточно разнообразные и надежные системы противовоздушной и противоракетной обороны, которые позволят нейтрализовать исходящую от Украины серьезную угрозу.

«Это ставит перед нами очень серьезный вопрос усиления противовоздушной обороны. Это ключевой вопрос. Чем будем бить, есть ли у нас такие средства? Да, есть. У нас имеется целый набор средств ПВО – С-350, С-400, С-500. У нас есть "Панцири", у нас, в конце концов, есть "Буки", – напомнил Баранец. – Мы сейчас стахановскими темпами наращиваем систему ПВО в наиболее важных и уязвимых для ракет районах».
«Ключевой вопрос». Баранец рассказал, чем Россия будет бить ракеты НАТО

Но в любом случае, передача странами Запада Украине дальнобойных вооружений станет пересечением красной линии.

Этот шаг свидетельствует о том, что военный блок НАТО во главе с Соединенными Штатами намеренно провоцирует Россию на жесткий ответ. Но если они в конце концов добьются этого ответа, то сами об этом и пожалеют, предупреждает обозреватель «КП».

«В мире сегодня не существует систем ПВО и ПРО, на 100% гарантирующих уничтожение атакующих ракет. Сейчас модно говорить о красных линиях, а их у нас сейчас очень много. Чувствую, что Запад пытается взять нас на излом, попытаться дойти до той линии, когда Россия ответит. Они провоцируют – идет испытание наших нервов и военно-политической выдержки», – объяснил Баранец.

Но все это, по его словам, может закончится очень плохо. Потому что, если Россия начнет отвечать всерьез, это будет уже не специальная военная операция.

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