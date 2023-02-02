Лавров уличил Запад в попытке разрушить Россию и не дать ей оправиться десятилетиями

Коллективный Запад хочет разрушить Россию, чтобы потом не дать ей оправиться десятилетиями. Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В интервью РИА Новости глава внешнеполитического ведомства отметил, что США и их партнеры таким образом пытаются решить «русский вопрос».
«Россия должна получить стратегическое поражение и чтобы долго не поднялась», — подчеркнул Лавров.
Ранее советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий сообщил, что Запад в минувшем году пытался создать в России условия для ментальной войны.