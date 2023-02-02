Косторная считает Москву самым удобным городом для себя

Российская фигуристка Алена Косторная считает Москву самым лучшим городом. Спортсменка призналась, что в столице есть все самое необходимое.
Косторная считает каждый город особенным по-своему. Однако комфортнее всего фигуристка чувствует себя в Москве.
«Все города очень разные — каждый неповторим, но, наверное, Москва для меня самая удобная: все под рукой, все есть, везде работает интернет, все на связи», — цитирует Косторную издание «Москвич Mag».
Напомним, Косторная является чемпионкой Европы 2020 года. Россиянка стала победительницей индивидуальных соревнований в Граце.