Ищите выгоду. Конфликт на Украине сделал США мировым лидером по поставкам СПГ

Вашингтон намеренно спровоцировал конфликт на Украине, чтобы закрепиться на европейском рынке и продавать свой сжиженный природный газ (СПГ) взамен трубопроводному из России.
Об этом в программе телеведущего Fox News Такера Карлсона заявил американский политический обозреватель Джимми Дор. Журналист также обвинил американские власти в подрыве газопроводов «Северный поток».
«Все это экономические войны. Конфликт на Украине идет из-за сжиженного природного газа и для того, чтобы убедиться, что Германия и Россия никогда не объединятся», — сказал гость программы.
Обозреватель уверен, что Вашингтон «боится» российских природных ресурсов и рабочей силы, особенно их потенциального объединения с технологиями и капиталом Германии. Поэтому США, реальной властью в которых является «военная машина», решили прервать сотрудничество Москвы и Берлина, в том числе путем уничтожения газопроводов.
В причастности Белого дома к ЧП на «Северных потоках» не сомневается и ведущий Такер Карлсон. Он увидел косвенное доказательство тому в комментарии заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд по поводу поврежденных «СП» и «СП — 2».
Буквально несколько дней назад во время выступления в сенате она призналась, что «администрация очень рада узнать, что «Северный поток — 2» теперь представляет собой кусок металла на дне моря».
При этом в январе 2022 года она и вовсе «грозилась взорвать трубопроводы, чтобы Россия не могла отправлять газ в Европу». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда подчеркнула наличие у США «мотива для подрыва мировой энергетической безопасности».
Тем временем расследование инцидента все еще продолжается. В интервью немецкой газете Tagesspiegel канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что официальных версий о виновных нет, так как отсутствуют доказательства.
Утечку газа сразу в четырех местах на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» обнаружили 26 сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG после оценки ущерба заявила о том, что авария беспрецедентна и сроки восстановления даже невозможно предположить.
Российско-германский проект «Северный поток — 2» не успели запустить в эксплуатацию. На основном газопроводе — «Северный поток» — до момента аварии оставался лишь один газоперекачивающий агрегат. Из-за санкционного давления провести техническое обслуживание не получалось, поэтому трубопроводные поставки в Европу значительно сократились еще до ЧП.
В июне 2022 года впервые в истории США обошли Россию по объему поставок СПГ, закупку которого европейцам пришлось нарастить из-за дефицита трубопроводного голубого топлива.
По итогам года американцы стали основным экспортером сжиженного газа на европейский рынок: показатель вырос в два с половиной раза — с 21,4 млн тонн (29 млрд кубометров) в 2021 году до более 53 млн тонн (72 млрд кубометров).
Заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач согласился, что Вашингтон стремился разрушить энергетическое партнерство России с другими странами, надеясь сохранить свое главенствующее положение и найти выгодные перспективы.
«Думаю, это очень упрощенная картина [провокация конфликта на Украине ради продажи СПГ], но, безусловно, один из аспектов этой ситуации связан с интересами США разрушить энергетическое сотрудничество России и Европы и поставить европейскую экономику и политику в еще большую зависимость от себя, а заодно привлечь инвестиции в развитие собственного энергетического сектора и экспортной инфраструктуры», — считает собеседник «Политики Сегодня».
Действительно, европейцы оказались буквально в безвыходной ситуации. Цены на американский СПГ оказались «астрономическими» — в четыре раза дороже, чем для внутреннего пользования.
В январе 2023 года в США решили подойти к вопросу более лояльно, но на выгодных для себя условиях: при долгосрочном сотрудничестве они готовы поставлять энергоресурс «к порогу Европы» по цене около $380 за 1000 кубометров ($12 за Mmbtu вместо $20 за Mmbtu), но для этого нужны инвестиции — в терминалы, заводы, трубопроводы и бурение.
Собеседник «Политики Сегодня» не взялся прогнозировать, насколько американский энергоресурс заполнит европейский рынок и вытеснит ли поставки российского, к которому ЕС также пришлось прибегнуть. C января по октябрь экспорт российского СПГ в Евросоюз увеличился на 42% по сравнению с прошлым годом — до 17,8 млрд кубометров.
США, как крупнейший в мире экспортер сжиженного газа, пока не чувствуют особой конкуренции с российской стороны, полагает Алексей Гривач. Поэтому серьезных действий по ограничению поставок из России Вашингтон не предпринимал, но подобного развития событий эксперт исключать не стал.
Ранее глава Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко заявил, что Германия могла стать важнейшим союзником России, но интересы Вашингтона в таком случае оказались бы ущемлены — подробнее в нашем материале.