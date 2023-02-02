Ищите выгоду. Конфликт на Украине сделал США мировым лидером по поставкам СПГ

В январе 2023 года в США решили подойти к вопросу более лояльно, но на выгодных для себя условиях: при долгосрочном сотрудничестве они готовы поставлять энергоресурс «к порогу Европы» по цене около $380 за 1000 кубометров ($12 за Mmbtu вместо $20 за Mmbtu), но для этого нужны инвестиции — в терминалы, заводы, трубопроводы и бурение.