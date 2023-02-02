Песков: Кремль не обсуждает переименование Волгограда в Сталинград

Никаких обсуждений по вопросу возможного переименования Волгограда в Сталинград в Кремле не ведется.
Социальные опросы показывают, что жители города не поддерживают такую инициативу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Каких-либо обсуждений в администрации и на уровне президента в этом плане не ведется. К этому нужно очень аккуратно относиться и взвешивать все "за" и "против", когда выдвигаются инициативы», — подчеркнул он в беседе с журналистами.
Также Песков рассказал, что Кремль не планирует мероприятий к годовщине СВО на Украине. О начале спецоперации президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.