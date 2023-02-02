Песков сообщил об отсутствии планов по проведению мероприятий к годовщине СВО

Песков подчеркнул, что ему неизвестно о том, чтобы на официальном уровне планировались какие-либо мероприятия. Он также перенаправил в Министерство иностранных дел России вопрос журналистов о том, когда будут опубликованы материалы к годовщине спецоперации. Об их подготовке ранее заявил глава МИД Сергей Лавров.