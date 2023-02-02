Лавров назвал нарушением международного права призывы к трибуналу против России

С предложением создать трибунал для расследования действий Москвы на Украине выступала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Однако это предложение не было поддержано на совещании глав МИД ЕС, сообщил председатель Европейского парламента Жозеп Боррель.