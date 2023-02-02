Лавров назвал нарушением международного права призывы к трибуналу против России

Заявления западных политиков об идеях создания трибунала против России и требования репараций от Москвы являются призывом к нарушению международного права, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
С предложением создать трибунал для расследования действий Москвы на Украине выступала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Однако это предложение не было поддержано на совещании глав МИД ЕС, сообщил председатель Европейского парламента Жозеп Боррель.
«Ну и пусть. Как говорится у нас, чем бы дитя ни тешилось... Но все эти трибуналы нужны украинцам и их покровителям не более, чем "не трибуналы без буквы л" – трибуны, с которых они сотрясают воздух», – заявил Лавров в интервью РИА Новости.
Как отмечал постоянный представитель РФ при международных организациях Михаил Ульянов, полномочиями для создания трибунала обладает только Совет безопасности ООН. Попытки Генассамблеи инициировать такие расследования являются юридически ничтожными, заключил политик.