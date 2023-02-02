В рамках недавнего совещания с членами кабмина президент строго потребовал от министра оперативно снабдить авиазаводы страны контрактами и больше не допускать их простоя. В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» экс-руководитель спецслужбы «Натив» уточнил, что тем самым Путин лишь стремится поддерживать отечественную промышленность в рабочем состоянии. Запад ранее пренебрег подобной тактикой и столкнулся со снижением эффективности своих предприятий, привел пример Кедми.