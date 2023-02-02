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Политолог Кедми объяснил решение Путина публично поругать Мантурова за простой заводов

Политика
Политолог Кедми объяснил решение Путина публично поругать Мантурова за простой заводов

Российский лидер Владимир Путин неспроста решил устроить выволочку главе Минпромторга РФ Денису Мантурову. О мотивации главы государства порассуждал израильский политолог Яков Кедми.

В рамках недавнего совещания с членами кабмина президент строго потребовал от министра оперативно снабдить авиазаводы страны контрактами и больше не допускать их простоя. В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» экс-руководитель спецслужбы «Натив» уточнил, что тем самым Путин лишь стремится поддерживать отечественную промышленность в рабочем состоянии. Запад ранее пренебрег подобной тактикой и столкнулся со снижением эффективности своих предприятий, привел пример Кедми.

По словам политолога, экономика США и их европейских союзников рушится именно по этой причине. Президент РФ же предпочитает держать компании в тонусе.

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