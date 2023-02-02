Аналитик оценил вероятность продолжения поставок российской нефти на рынок ЕС

Ответные меры России на ценовые ограничения ЕС в отношении российской нефти не помешают поставкам ресурса из РФ в Европу, передает «Лента.ру» мнение энергоэксперта Владимира Демидова.
По мнению аналитика, поставки российской нефти в Европу будут продолжаться, только станет больше посредников. Тем более никто не сможет отследить, каким будет окончательный пункт назначения сырья, ведь таких механизмов нет.
Таким образом, никаких глобальных изменений на энергетическом рынке в связи с ценовыми ограничениями Евросоюза и ответными мерами России не произойдет.