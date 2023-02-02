Рогозин объяснил, почему НАТО «опасается» принимать в свои ряды Украину

Кроме того, сейчас европейцы относятся к США «как к метрополии», поскольку привыкли, что решения за них принимают другие люди. Запад оскудел от собственных политиков, а во главе Еврокомиссии и многих европейских государств — одна «шпана», резюмировал экс-глава Роскосмоса.