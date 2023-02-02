Рогозин объяснил, почему НАТО «опасается» принимать в свои ряды Украину

Бывший глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал, почему НАТО не стремится принимать в свои ряды Украину.
Он стал специальным гостем авторской программы пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) «Шоу ВиЛ». Новый выпуск доступен на платформе Rutube.
«Одно дело поставлять оружие и отправлять своих полусумасшедших псов войны против России, другое — получить войну в европейских столицах», — объяснил Рогозин.
Также спикер рассказал о своем неформальном общении с генералом и адмиралом американской армии «за рюмкой водки». По словам Рогозина, тему расширения НАТО они всегда обходили, однако правда России известна и без них. Гость программы уверен, что Альянс продолжит расширяться и захватывать силой любое пустое пространство.
«Сейчас они использовали "русскую угрозу", чтобы наконец прибрать к рукам Финляндию и Швецию. Мы всегда понимали, что двери НАТО для России закрыты, в силу самой природы Альянса. Он всегда был заточен на "русскую угрозу"», — добавил Рогозин.
Кроме того, сейчас европейцы относятся к США «как к метрополии», поскольку привыкли, что решения за них принимают другие люди. Запад оскудел от собственных политиков, а во главе Еврокомиссии и многих европейских государств — одна «шпана», резюмировал экс-глава Роскосмоса.