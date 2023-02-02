Болтон честно признался Вовану и Лексусу, что пытался отвернуть Лукашенко от России

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что пытался отвернуть белорусского лидера Александра Лукашенко от России в 2019 году. Таким откровением он поделился в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом.
Стоит отметить, что блогеры представились американскому политику бывшим главой Украины Петром Порошенко. Болтон честно признался, что считает ошибкой НАТО прекращение расширения на восток. Это, по его мнению, повлекло проблемы, якобы созданные влиянием России в Молдавии, Белоруссии и на Украине.
«Я поехал на встречу с Лукашенко, чтобы оценить, сможем ли мы заставить его отвернуться от Москвы», — сказал экс-советник президента США.
Премьера нового выпуска шоу пранкеров Вована и Лексуса состоялась 2 февраля в 9:00 по московскому времени. Передача блогеров «Шоу ВиЛ» выходит на платформе Rutube.