Лавров констатировал установление полного контроля США над Евросоюзом

Страны Европейского союза окончательно подчинились воле Соединенных Штатов. Таким неутешительным фактом поделился министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, Вашингтон фактически «подмял» под себя ЕС. Сегодня европейские союзники США лишены последних признаков самостоятельности, заключил дипломат РФ в беседе с РИА Новости.
Ранее Лавров отметил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц известен также способностью быстро менять свою позицию. Таким образом он прокомментировал обещания политика не отправлять Украине самолеты.