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Baijiahao: Япония «нарвалась» на ответную реакцию Москвы после введения очередных санкций

Политика
Baijiahao: Япония «нарвалась» на ответную реакцию Москвы после введения очередных санкций

Японские власти получили плохие новости спустя сутки после того, как приняли решение ввести очередные санкции против России. Об этом сообщает издание Baijiahao.

Комментируя политику Токио пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российско-японские отношения значительно ухудшатся. Он пообещал ответную реакцию Москвы на провокацию страны восходящего солнца. Спустя 24 часа РФ отказалась от консультаций с Японией по вопросу морского промысла в районе Курил, передает «ПолитРоссия».

«Россия, как и было обещано, нанесла ответный удар. Японский премьер-министр Фумио Кисида получил плохие новости спустя 24 часа после предупреждения», — заключили аналитики Baijiahao.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США предпринимают попытки втянуть Японию и Южную Корею в украинский конфликт.

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