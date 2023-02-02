Baijiahao: Япония «нарвалась» на ответную реакцию Москвы после введения очередных санкций

Комментируя политику Токио пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российско-японские отношения значительно ухудшатся. Он пообещал ответную реакцию Москвы на провокацию страны восходящего солнца. Спустя 24 часа РФ отказалась от консультаций с Японией по вопросу морского промысла в районе Курил, передает «ПолитРоссия».