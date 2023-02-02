Власти Белоруссии опасаются высылки из Польши большого количества мигрантов

Страны Евросоюза депортируют в Польшу 6,5 тысяч беженцев. Минские власти опасаются, что впоследствии они могут быть перенаправлены в Белоруссию.
Возвращение беженцев на территорию Польши предусмотрено правилами, согласно которым переселенец должен подать заявление в первой стране, в которую въехал, поясняет издание EurAsia Daily. Таким образом, любой мигрант, переехавший из одной европейской страны в другую, может быть депортирован обратно, в первое государство, в которое прибыл.
Наибольшее количество постановлений о депортации поступают из Германии, Норвегии, Франции и Швеции. В основном они касаются беженцев из Ирака. Зная политику польских властей, направленную на жесткое обращение с беженцами, факты насильственного вытеснения, сокрытие информации о мигрантах от СМИ, Государственный пограничный комитет Белоруссии считает весьма вероятным то, что польские силовики вывезут беженцев на границу с соседним государством.