Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретила своего «двойника» в Киеве

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла на переговоры в Киев.
По ее словам, встреча будет посвящена углублению сотрудничества.
«Рада быть вновь в Киеве… На этот раз с моей командой еврокомиссаров. Мы находимся здесь, чтобы показать, что ЕС поддерживает Украину твердо, как никогда. Будем еще больше углублять нашу поддержку и сотрудничество», — написала фон дел Ляйен в соцсети.
Во время встречи главы ЕК возникла неловкая ситуация. Одна из чиновниц, встречающих делегацию, оказалась одета в такое же пальто, как и Урсула фон дер Ляйен.
Ранее сообщалось, что 2 февраля может состояться совместное заседание Еврокомиссии и руководства Украины.