Парламент болгарского государства был полностью распущен. Такая информация обнародована 2 февраля.
Сообщается, что соответствующее решение принял глава этой страны Румен Радев. Он также подписал указ о назначении технического кабинета, руководителем которого стал болгарский политический деятель Гылыб Донев, который с августа прошлого года занимал пост премьер-министра служебного Правительства Болгарии. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба президента страны.
Ранее Радев сказал, что отправка киевскому режиму западного оружия может привести к глобальным конфликтам.