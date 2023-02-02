Президент Болгарии Радев распустил парламент и назначил главу технического правительства

Сообщается, что соответствующее решение принял глава этой страны Румен Радев. Он также подписал указ о назначении технического кабинета, руководителем которого стал болгарский политический деятель Гылыб Донев, который с августа прошлого года занимал пост премьер-министра служебного Правительства Болгарии. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба президента страны.