США поддерживают МОК в стремлении вернуть российских спортсменов на мировую арену

Соединенные Штаты Америки полностью поддерживают решение Международного олимпийского комитета (МОК) ать возможность российским спортсменам выступить на Олимпиаде в Париже. Об этом сообщил руководитель Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс.
Функционер уже успел спросить мнение американских спортсменов на тему возможного возвращения россиян. Стоит отметить, что атлеты поддержали идею МОК начать процесс по допуску россиян к международным соревнованиям.
«Мы выслушали многих спортсменов в США и понимаем их желание соревноваться со всеми лучшими атлетами мира, но только при условии обеспечения безопасной и честной игры. МОК должен продолжить изучение процесса, который сохранит существующие санкции и гарантирует допуск к соревнованиям только для нейтральных и чистых спортсменов», — приводит слова Сайкса издание Associated Press.
Ранее президент МОК Томас Бах рассказал, на каких условиях россияне смогут поехать на Олимпиаду в Париж через полтора года. Атлеты будут выступать на соревнованиях под нейтральным флагом, передает «360».