Politico: слова американского генерала о слабости ВСУ вывели Зеленского из себя

Не так давно руководитель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли признал, что украинской армии не хватит сил «выдавить» ВС РФ с тех территорий, которые в настоящий момент находятся под контролем Москвы. По информации источников издания, киевский режим вышел из себя от обнаженной правды о слабостях ВСУ.