Politico: слова американского генерала о слабости ВСУ вывели Зеленского из себя

Всего одна фраза американского генерала привела украинского лидера Владимира Зеленского в бешенство. О том, что заявили в США, рассказали журналисты Politico.
Не так давно руководитель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли признал, что украинской армии не хватит сил «выдавить» ВС РФ с тех территорий, которые в настоящий момент находятся под контролем Москвы. По информации источников издания, киевский режим вышел из себя от обнаженной правды о слабостях ВСУ.
«Администрация Зеленского была в ярости из-за замечаний Милли», — отметили авторы.
Ранее стало известно о том, что в Вашингтоне обсуждали возможность захвата крымского полуострова украинской армией.