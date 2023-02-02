«Срочно исправлять ошибки!» Вице-премьеру Удмуртии отказали в записи к врачу

Зампредседателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук решила лично убедиться в том, что жалобы земляков на ужасную работу системы записи к врачу небеспочвенны. Вице-премьер позвонила в несколько медучреждений в роли рядового пациента и попыталась сама записаться на прием. Итоги такого «опыта» ее неприятно удивили.