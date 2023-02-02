«Срочно исправлять ошибки!» Вице-премьеру Удмуртии отказали в записи к врачу

Зампредседателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук решила лично убедиться в том, что жалобы земляков на ужасную работу системы записи к врачу небеспочвенны. Вице-премьер позвонила в несколько медучреждений в роли рядового пациента и попыталась сама записаться на прием. Итоги такого «опыта» ее неприятно удивили.
«Жалобы на невозможность записаться по телефону регистратуры продолжаются. Сегодня лично убедилась, что, к сожалению, они не беспочвенны. В регистратуре ГКБ №6 отказали в записи по телефону, сославшись на отсутствие свободных слотов, и предложили записаться самостоятельно через Интернет. Вместо этого оператор может и должен предложить человеку, даже если нет доступных номерков, записать его в очередь и пригласить, как только освободится время», — написала Пинчук в своем Telegram-канале.
При этом в Глазовской межрайонной больнице, ГКБ №4 и Республиканской стоматологической поликлинике трубку не взяли вовсе. Еще в нескольких медучреждениях вице-премьеру все же удалось записаться к врачу.
«Всем срочно исправлять ошибки! Проверки работы регистратур будут продолжаться ежедневно, в первую очередь, разумеется, они коснутся упомянутых аутсайдеров, а также тех, на кого нам систематически жалуются пациенты», — заключила Эльвира Пинчук.
Эксперты региональных Telegram-каналов сыронизировали, что заместителю председателя правительства Удмуртии стоило бы быть «ближе к народу и качественно исполнять свою работу», чтобы впредь избежать подобных казусов.
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