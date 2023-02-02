Боррель объяснил причину невозможности поставок боевых самолетов Украине

Поставки истребителей Вооруженным силам Украины на фоне проведения спецоперации ВС России по демилитаризации и денацификации соседнего государства не стоят у Евросоюза на повестке дня. Соответствующее заявление сделал руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.