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Боррель объяснил причину невозможности поставок боевых самолетов Украине

Политика
Боррель объяснил причину невозможности поставок боевых самолетов Украине

Поставки истребителей Вооруженным силам Украины на фоне проведения спецоперации ВС России по демилитаризации и денацификации соседнего государства не стоят у Евросоюза на повестке дня. Соответствующее заявление сделал руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Политический деятель объяснил причину невозможности поставок боевых самолетов киевскому режиму расхождениями мнений между странами, входящими в состав ЕС. По этому поводу есть серьезные разногласия, подчеркнул Боррель.

Ранее вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев сообщил, что спецоперация России не может квалифицироваться как «спонсирование терроризма». Он отметил, что подобные резолюции европейских депутатов юридически безграмотны.

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