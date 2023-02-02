Дмитрий Певцов призвал не пускать Чулпан Хаматову в Россию без покаяния

Народный артист России Дмитрий Певцов готов принять обратно в Россию актрису Чулпан Хаматову и других покинувших страны артистов. Он назвал условия для этого.
Певцов не поддерживает критиков спецоперации. Он считает, что такие артисты не уважают страну, которая дала им образование, профессию и доход. Артист выразил жалость к Хаматовой, но напомнил, что успехов в творчестве она добивалась не только талантом.
Актер в эфире программы «Жизнь и судьба» выразил мнение, что многие сбежавшие из России артисты скоро начнут возвращаться обратно из-за условий жизни за границей и отсутствия к ним внимания.
«Их выжмут как русофобов новоявленных, насколько это возможно, используют и забудут. А жить-то надо как-то. Но есть вещи, которые выходят за пределы нашего милосердия. Без покаяния возвращение невозможно», – уверен Певцов.
Он отметил, что если признания не будет, то артистов надо лишать гражданства. Актер предложил издать соответствующие законы или изменить положения Конституции.