Сотни тысяч британцев вышли на забастовку из-за закона о минимальном уровне работы

Жители Великобритании вышли на забастовку в Лондоне на фоне принятия нового законопроекта о минимальном уровне работы. По данным издания Sky News, участие в акции приняли сотни тысяч человек, что делает ее крупнейшей за последнее десятилетие.
На кадрах, опубликованных британскими СМИ, можно заметить большое количество людей, которые идут по центральным улицам Лондона с плакатами в руках. Они требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда для педагогов. Отмечается, что именно учителя составляют основную долю участников акции. В забастовке принимают участие более 300 тысяч педагогов из Англии и Уэльса.
Законопроект о минимальном уровне работы служб, жизненно важных для обеспечения безопасности жителей Великобритании, был предложен министром по вопросам энергетики, бизнеса и промышленности Грантом Шаппсом. Он был представлен в британском парламенте в январе 2023 года.