Сотни тысяч британцев вышли на забастовку из-за закона о минимальном уровне работы

На кадрах, опубликованных британскими СМИ, можно заметить большое количество людей, которые идут по центральным улицам Лондона с плакатами в руках. Они требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда для педагогов. Отмечается, что именно учителя составляют основную долю участников акции. В забастовке принимают участие более 300 тысяч педагогов из Англии и Уэльса.