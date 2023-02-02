Худяков заявил, что Шевчука нужно записать на принудительные курсы геополитики

Экс-депутат Роман Худяков высказался о позиции музыканта Юрия Шевчука, который «все понял» после штрафа за дискредитацию вооруженных сил РФ. Политик считает, что певец мог не до конца выучить урок, за что его нужно заставить изучать геополитику.
Шевчук прославился критикой спецоперации, о чем заявил прямо во время концерта. Однако позже исполнитель признался, что все осознал. Худяков сомневается в искренности слов музыканта, однако надеется, что тот останется с Россией.
«Что он понял, я не знаю (у него свое видение родины – нищая бабушка на вокзале), но таких музыкантов нужно записывать на принудительные курсы геополитики. Пусть узнают о разведданных: что нападение готовилось после Минских соглашений, об арт-подготовке перед СВО, когда ВСУ в десять раз нарастили обстрелы ДНР», — написал бывший депутат в своем Telegram-канале.
Худяков считает, что Шевчуку нужно дать шанс исправится и возможность вернуться в русский мир. Экс-депутат предложил музыканту писать хорошие, патриотические песни, как это делает музыкальный исполнитель SHAMAN. Тогда его хиты будут исполнять всем залом.