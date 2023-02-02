Посол РФ в США Антонов раскритиковал манеру Блинкена общаться с Лавровым через посредников

Госсекретарь США Энтони Блинкен избегает прямого общения с главой российского МИД Сергеем Лавровым, используя посредников для передачи посланий. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Дипломат раскритиковал американского представителя за столь непрофессиональный подход. По его мнению, такая манера контактировать является «ненормальной».
«Контакты высокого уровня носят эпизодический характер. ... что тот не может взять трубку телефонную и позвонить нашему министру и поговорить по серьезнейшим вещам», — высказался Антонов в эфире «Первого канала».
Ранее стало известно, что Лавров получил послание от госсекретаря США Энтони Блинкена через египетского коллегу Самеха Шукри в ходе совместной встречи в Москве 31 января.