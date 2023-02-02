Fox News: США устроили конфликт на Украине с целью рассорить Россию и Европу

Украинский кризис был организован Соединенными Штатами для подрыва экономических отношений России и Европы. Такое заявление в эфире американского телеканала Fox News сделал политический обозреватель Джимми Дор.
По мнению эксперта, тесное сотрудничество Москвы и Берлина в сфере энергоресурсов мешало Вашингтону заработать на продаже своего СПГ. Именно поэтому США спровоцировали вблизи РФ вооруженный конфликт, подключив к нему своих европейских союзников.
«Все это экономические войны. Конфликт на Украине идет из-за сжиженного природного газа и для того, чтобы убедиться, что Германия и Россия никогда не объединятся», — подчеркнул Дор.
Обозреватель также упомянул и недавние взрывы на газопроводах «СП-1» и «СП-2». По его словам, организация теракта производилась Белым домом.