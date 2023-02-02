Fox News: США устроили конфликт на Украине с целью рассорить Россию и Европу

По мнению эксперта, тесное сотрудничество Москвы и Берлина в сфере энергоресурсов мешало Вашингтону заработать на продаже своего СПГ. Именно поэтому США спровоцировали вблизи РФ вооруженный конфликт, подключив к нему своих европейских союзников.