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Композитору Николаеву установили стенты во время операции на сердце

Общество
Композитору Николаеву установили стенты во время операции на сердце

Певец и композитор Игорь Николаев, ранее госпитализированный в Москве, перенес операцию. Ему в кардиоцентре установили стенты.

Как сообщил источник РЕН ТВ, 63-летнему артисту провели коронарографию. Также, со слов инсайдера, исполнителю хита «Выпьем за любовь» провели операцию, установив стенты.

Музыкант находится под круглосуточным наблюдением врачей. В каком состоянии находится исполнитель, остается неизвестным.

Примечательно, что когда появились новости о госпитализации, Николаев не стал их ни подтверждать, ни опровергать. Артист ушел от ответа журналистов и заявил, что чувствует себя прекрасно.

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