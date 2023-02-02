Композитору Николаеву установили стенты во время операции на сердце

Певец и композитор Игорь Николаев, ранее госпитализированный в Москве, перенес операцию. Ему в кардиоцентре установили стенты.
Как сообщил источник РЕН ТВ, 63-летнему артисту провели коронарографию. Также, со слов инсайдера, исполнителю хита «Выпьем за любовь» провели операцию, установив стенты.
Музыкант находится под круглосуточным наблюдением врачей. В каком состоянии находится исполнитель, остается неизвестным.
Примечательно, что когда появились новости о госпитализации, Николаев не стал их ни подтверждать, ни опровергать. Артист ушел от ответа журналистов и заявил, что чувствует себя прекрасно.