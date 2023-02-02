Экс-глава МО США Гейтс предсказал конец поддержки Украины со стороны Запада к концу года

Бывший министр обороны Соединенных Штатов Америки Роберт Гейтс заявил, что Запад прекратит поддерживать Украину в ходе сражения с Россией в конце этого года.
Соответствующую точку зрения эксперт высказал во время общения с журналистом издания Washington Post. Если эскалации конфликта будет продолжаться, киевский режим усилит давление с целью начала диалога с Москвой, выразил уверенность Гейтс.
«По моему личному мнению, мы можем сохранить ее на протяжении оставшейся части этого года», — подчеркнул экс-министр, говоря о помощи ВСУ.
Прежде в Белом доме признались, что государство планирует отправить украинской армии очередную партию военной техники.