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Экс-глава МО США Гейтс предсказал конец поддержки Украины со стороны Запада к концу года

Политика
Экс-глава МО США Гейтс предсказал конец поддержки Украины со стороны Запада к концу года

Бывший министр обороны Соединенных Штатов Америки Роберт Гейтс заявил, что Запад прекратит поддерживать Украину в ходе сражения с Россией в конце этого года.

Соответствующую точку зрения эксперт высказал во время общения с журналистом издания Washington Post. Если эскалации конфликта будет продолжаться, киевский режим усилит давление с целью начала диалога с Москвой, выразил уверенность Гейтс.

«По моему личному мнению, мы можем сохранить ее на протяжении оставшейся части этого года», — подчеркнул экс-министр, говоря о помощи ВСУ.

Прежде в Белом доме признались, что государство планирует отправить украинской армии очередную партию военной техники.

#сша #Украина #СВО