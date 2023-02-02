Politico: в США признали неспособность украинской армии захватить Крым

Вооруженные силы Украины в ближайшее время не смогут захватить Крым. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на свой источник в Пентагоне.
Во время секретного брифинга для комитета Палаты представителей по вооруженным силам в Конгрессе США сообщили, что любые попытки ВСУ в этом направлении являются безуспешными.
«Пентагон не верит, что Украина имеет или скоро будет иметь возможность вытеснить российские войска», — отмечают авторы статьи.
Также обозреватели издания подчеркнули, что подобная оценка весьма разочарует киевский режим, который считает захват Крыма одной из ключевых целей.