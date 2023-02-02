Экс-министр обороны Гейтс заявил, что США заинтересованы в России с сильным правительством

Официальный Вашингтон заинтересован в сохранении единства российского государства. Соответствующее заявление сделал экс-глава минобороны Соединенных Штатов Роберт Гейтс.
По словам бывшего министра обороны, при сильном Правительстве России ядерный арсенал страны будет находиться в надежных руках. Об этом он рассказал в процессе общения с корреспондентом американского издания The Washington Post.
«Последнее, что нам нужно, — это фрагментация России с неясной судьбой всех этих ядерных вооружений», — подчеркнул Гейтс.
Ранее сообщалось, что Пентагон и Агентство нацбезопасности США поощряют русофобию среди хакерского интернационала. Об этом заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.