Экс-член Совбеза РФ Филатов: Ельцин добился отказа Украины от ядерного оружия с помощью США

По словам собеседника РИА Новости, киевские власти наотрез отказались лишать Украину статуса ядерной державы. Сложившаяся ситуация не была выгодной для Москвы, так как соседнее государство, по словам самого Ельцина, являлось для России «дестабилизирующим фактором».