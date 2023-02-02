Экс-член Совбеза РФ Филатов: Ельцин добился отказа Украины от ядерного оружия с помощью США

После распада СССР Украина не желала добровольно передавать России хранящаяся у нее оружие массового поражения. Решение этой проблемы легло на плечи первого президента РФ Бориса Ельцина, рассказал бывший член Совбеза страны Сергей Филатов.
По словам собеседника РИА Новости, киевские власти наотрез отказались лишать Украину статуса ядерной державы. Сложившаяся ситуация не была выгодной для Москвы, так как соседнее государство, по словам самого Ельцина, являлось для России «дестабилизирующим фактором».
«Вот после этого начались переговоры с американцами, потому что надо было иметь какую-то влиятельную страну, которая помогла бы нам надавить на украинское руководство, чтобы они согласились ракеты вернуть в Россию», – рассказал Филатов.
Напомним, что ранее в США опубликовали секретные документы, содержащие переписку Ельцина и его коллеги Джорджа Буша-старшего. В ней говорится об отношениях РФ и Украины в начале 1990-х годов.