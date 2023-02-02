Володин заявил, что немецкие «Леопарды» на Украине повторят судьбу «Тигров» под Сталинградом

Немецкие «Леопарды» на Украине ожидает судьба фашистских «Тигров» под Сталинградом. Об этом в личном Telegram-канале рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, 2 февраля 1943 года завершилась Сталинградская битва, которая шла 200 дней. Победа в этом столкновении стала началом изгнания немецко-фашистских захватчиков из России, а также открыла красноармейцам путь на Берлин.
Володин предположил, что не все усвоили уроки поражения нацистской Германии. Канцлер Германии Олаф Шольц принял решение направить Украине танки.
«Их участь окажется такой же, как 80 лет назад. "Леопарды" будут сожжены, повторив судьбу фашистских "Тигров"», — подчеркнул Володин.
Он также призвал Берлин объяснить своему народу, зачем правительство в очередной раз втягивает собственных граждан в конфликт. Германии также стоит вспомнить далекий и памятный 1943 год.