Киевский режим проводит тотальную мобилизацию мужчин в Снигиревском районе Херсонской области, который в данный момент находится под контролем Украины. Этой информацией поделился глава российской районной администрации Юрий Барбашов.
По его словам, местные жители сейчас столкнулись с большими проблемами на фоне повальной мобилизации. Она носит истеричный характер, в рамках которой людей хватают на улице. Это фактически является похищением. Барбашов рассказал об этом во время беседы с РИА Новости.
Глава районной администрации также добавил, что жители боятся выходить на улицу. Они опасаются, что их схватят и насильно поместят в украинское подразделения. После этого граждан сразу отправляют в наиболее горячие точки.