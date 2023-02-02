Снегопад не заставил сотрудников коммунальных служб шевелиться и заняться уборкой Петербурга

Сотрудники коммунальных служб Санкт-Петербурга продолжают бездействовать и не убирать дороги и тротуары, несмотря на снегопады. В результате горожане сталкиваются с трудностями при обычном передвижении.
Снег без остановки шел в течение нескольких дней. Согласно прогнозу синоптиков, днем ситуация не улучшится. Складывается впечатление, что количество специальной техники слишком маленькое для Петербурга. Однако точное число машин назвать нельзя, поскольку специальный сервис по мониторингу перестал работать.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов много лет подряд не может справиться со снежными проблемами. В результате жители ежегодно сталкиваются с трудностями и рискуют своим здоровьем.