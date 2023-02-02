Снегопад не заставил сотрудников коммунальных служб шевелиться и заняться уборкой Петербурга

Снег без остановки шел в течение нескольких дней. Согласно прогнозу синоптиков, днем ситуация не улучшится. Складывается впечатление, что количество специальной техники слишком маленькое для Петербурга. Однако точное число машин назвать нельзя, поскольку специальный сервис по мониторингу перестал работать.