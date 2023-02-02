Нарышкин: Россия не хочет биться до последнего украинца

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Россия не намерена сражаться до последнего украинца. Его слова приводит РИА Новости.
Нарышкин отметил, что в Кремле понимают, что большая часть населения Украины — это нормальные люди. В Москве осознают, что они стали жертвами тоталитарного киевского режима и агрессивной политики НАТО. Такой подход Альянса представляет собой основную угрозу для стабильности и безопасности в Европе и за ее пределами.
Также он указал, что Запад расширяет объемы и номенклатуру поставляемых Киеву вооружений. По его словам, западные страны поступают таким образом, поскольку не считаются с жизнями украинцев.