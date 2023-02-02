Обученные в Британии украинские солдаты сдались в плен после 20 минут боя

Украинские солдаты, которые прошли обучение в Великобритании на базе Воркоп, сдались в плен спустя 20 минут первого столкновения под Святогорском в Донецкой Народной Республике. Этой информацией поделился участник тех событий, срочник ВСУ Артем Коваленко.
По его словам, украинские солдаты для поездки в Великобританию сначала добрались до Львова, потом перешли границу, а уже из Польши долетели до королевства, где прошли курс молодого бойца. Речь идет о стрельбе, медицине, военном праве и базовых вещах, в том числе штурм окопов, городов и зданий. Коваленко рассказал об этом во время беседы с РИА Новости.
По словам срочника, его призвали по повестке из военкомата. Он оказался в 199-м учебном центре в Житомире. Через неделю Коваленко отправили в Британию. Обучение прошло за 21 день.