Обученные в Британии украинские солдаты сдались в плен после 20 минут боя

По его словам, украинские солдаты для поездки в Великобританию сначала добрались до Львова, потом перешли границу, а уже из Польши долетели до королевства, где прошли курс молодого бойца. Речь идет о стрельбе, медицине, военном праве и базовых вещах, в том числе штурм окопов, городов и зданий. Коваленко рассказал об этом во время беседы с РИА Новости.