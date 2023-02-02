Обозреватель Дор: США спровоцировали украинский кризис ради своей выгоды

По его словам, украинский кризис продолжается из-за сжиженного природного газа. Конфликт также идет, чтобы «убедиться, что Германия и Россия никогда не объединятся». США боятся природных ресурсов и рабочей силы РФ. Вашингтон также опасается, что Москва объединится с технологиями и капиталом ФРГ.