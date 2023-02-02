МИД КНДР пообещал дать самый жесткий ответ в случае любого военного действия со стороны США

КНДР даст жесточайший ответ в случае любого военного действия со стороны США. Об этом сказано в заявлении представителя северокорейского министерства иностранных дел, которое опубликовало Центральное телеграфное агентство.
По его мнению, военно-политическая обстановка на Корейском полуострове и в районе дошла до красной границы. Причиной этого стали враждебные шаги Вашингтона. Пхеньян предпримет жесткий ответ на все военные попытки Белого дома по принципу «ядерная бомба за ядерную бомбу и тотальная конфронтация за тотальную конфронтацию».
Северная Корея имеет четкую стратегию противодействия Вашингтону и американским партнерам. КНДР не собирается вести переговоры с США, пока Белый дом ведет «враждебную политику».