Антонов: в посольстве США работают не американцы

Вашингтон обходит российские запреты по работе посольства в Москве. Этой информацией поделился посол РФ в США Анатолий Антонов.
По словам дипломата, в данный момент очевидно, что рестрикции России полностью не выполняются Белым домом. Вашингтон пытается обойти их. Посол рассказал об этом во время эфира передачи «Большая игра».
Лишь по официальной информации в американском посольстве работают свыше 130 так называемых административных сотрудников, которые не являются гражданами США. Антонов также подчеркнул, что в этом заключается одна из причин, по которой «мы не можем избавиться от дефицита своих кадров».