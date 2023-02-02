Sohu: Байден обещал обрушить экономику России, но в итоге с проблемами столкнулся Запад

Опубликованные Всемирным банком и Международным валютным фондом прогнозы на 2023 год смутили страны Запада, и особенно Германию и Великобританию.
Об этом пишут аналитики китайского издания Sohu, которые отмечают, что для Запада экономическое противостояние с Россией обернулось неожиданными последствиями.
Перевод материала на русский язык приводит информационное агентство «ПолитРоссия».
Как только Россия начала спецоперацию на Украине, отмечают авторы, Соединенные Штаты и их союзники ввели против нее масштабные и весьма жесткие санкции, рассчитывая с их помощью обрушить российскую экономику.
Под действие санкций попали все крупные банки и предприятия РФ, а также многие физические лица. Помимо этого, Запад запретил поставки высокотехнологичной продукции в Россию.
Эти меры, как отмечают китайские эксперты, по мнению Соединенных Штатов гарантированно должны были нанести экономике РФ ощутимый урон. То, насколько большие надежды на них возлагали в Вашингтоне, подтверждается заявлениями президента США Джо Байдена, который грозил превратить российскую экономику в руины.
«Как только разразился украинский конфликт, Байден во время одного их публичных выступлений перешел на крик и начал размахивать руками. Он заявил, что российская экономика полностью рухнет, а рубль превратится в макулатуру», – напоминают эксперты Sohu.
Сразу после начала действия антироссийских санкций в мире действительно возникло ожидание тяжелых последствий для РФ, наступление которых казалось лишь вопросом времени. Мировое сообщество не сомневалось, что экономическая система России не выдержит такого давления. А заявления официальных лиц США подкрепляли убежденность в ее скором крахе.
Однако время шло, а обещания американских политиков не сбывались. Российская экономика выдержала не только первые пакеты широкомасштабных западных санкций, но и все последующие.
Президент РФ Владимир Путин, подводя итоги 2022 года в конце декабря, напомнил, что западные эксперты прогнозировали России падение ВВП, которое бы выражалось двухзначными цифрами. Но в реальности ВВП страны сократился лишь на 2,5% – то есть гораздо меньше, чем рассчитывали недруги РФ.
И в начале 2023 года даже западные эксперты были вынуждены сменить риторику.
«Основываясь на текущих данных, Всемирный банк и Международный валютный фонд повысили прогноз роста ВВП России на 2023 год до 0,3 %. Не сморите на то, что эти цифры довольно скромны. Среди ведущих экономик мира есть страны, показатели которых не так хороши, как у РФ», – подчеркивают авторы статьи.
По прогнозам Всемирного банка и МВФ, ВВП Германии за 2023 год вырастет лишь на 0,1%. А ВВП Великобритании и вовсе сократится на 0,6%.
Китайские аналитики считают эти цифры довольно неожиданными. Ведь Германия и Великобритания входят в число стран, стремившихся нанести России как можно больший вред. Но в итоге они ударили по своим экономикам и теперь им предстоит разбираться с последствиями.